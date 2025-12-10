演歌歌手氷川きよし（48）が12日午後10時プレミア公開のYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初出演し「きよしのズンドコ節」に挑戦することが11日、分かった。同企画で演歌が披露されるのは初。チャンネルに新たな歴史を刻む出演となる。同曲は02年リリースで4枚目のシングル曲。「発売した当初よりも、年月がたてばたつほど味わい深くなっていて、本当にすてきな曲だなと感じています」。演歌の魅力として“日本語の魅力”を言