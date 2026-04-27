俳優の山崎樹範が27日までに自身のインスタグラムを更新。歌手の氷川きよし（48）からの差し入れを紹介した。【写真】福岡公演にて…氷川きよしからの「差し入れ」ショット山崎は現在、氷川の特別公演「白雲の城」の第1部の時代劇に出演中。25日から福岡公演がスタートした。投稿で「大満足」「氷川きよし座長がラーメンを差し入れしてくださったー」「お店まるごとの差し入れ！！」と紹介。「店員さんがその場で麺を茹で、