午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５４５、値下がり銘柄数は９７３、変わらずは８５銘柄だった。業種別では３３業種中１７業種が上昇。値上がり上位に卸売、保険、証券・商品、銀行など。値下がりで目立つのは情報・通信、その他製品、電気・ガスなど。 出所：MINKABU PRESS