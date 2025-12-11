JRAは11日、2026年度調教師免許試験（新規）合格者を発表。現役騎手は藤岡佑介（39＝栗東・フリー）、和田竜二（48＝栗東・フリー）の2人で計4人が合格した。騎手としてのキャリアにピリオドを打ち、来春から調教師として新たな一歩を踏み出す。JRAから最高の知らせが届いた。和田竜、藤岡らが難関にチャレンジし、見事に突破。毎年、多くのホースマンが涙をのんでいるように約5％とされる合格率が、いかに狭き門なのかを物語