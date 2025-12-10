モイが後場カイ気配スタートとなっている。正午ごろ、２６年１月末時点の株主から株主優待制度を導入すると発表しており、これを好感した買いが入っている。 毎年１月末時点で２単元（２００株）以上を保有する株主を対象に、保有株数２００株以上５００株未満でＱＵＯカード１０００円分、保有株数５００株以上でＱＵＯカード５０００円分を贈呈する。 出所：MINKABU PRESS