異例の"解散後"に開催されたKAT-TUNのラストライブから1か月が過ぎた。改めて"元KAT-TUN"としての歩みを始めた亀梨和也は、順調に活動の幅を広げている。「2026年2月からWOWOWで配信される織田裕二さん主演のドラマ『北方謙三 水滸伝』に、槍術の天才・林冲役で出演します。11月20日には、アニメ版『神の雫』で主演を務めることが発表されました」