¿Í¿È»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤ÇJR±ü±©Àþ¤ä½©ÅÄ¿·´´Àþ¤Î°ìÉôÎó¼Ö¤Ë¶è´Ö±¿µÙ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JRÅìÆüËÜ½©ÅÄ»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8Æü¸á¸å2»þ48Ê¬¤´¤í¡¢½©ÅÄ±Ø¤«¤é»Í¥Ä¾®²°±Ø¤Î´Ö¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Îó¼Ö¤Ç¿Í¿È»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îó¼Ö¤Ë¤Ï¾èµÒÌó50¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾èÌ³°÷¤â´Þ¤á¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢±ü±©Àþ¤Ï½©ÅÄ±Ø¤«¤éÂç¶Ê±Ø¤Î´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Å¾ºÆ³«¤Ï¸á¸å4»þ10Ê¬¤´¤í¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶è´Ö¤Ç