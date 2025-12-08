¡ÚÂ³Êó¡Û¿Í¿È»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤ÇJR±ü±©Àþ¤Î°ìÉôÎó¼Ö¤¬¶è´Ö±¿µÙ¡¡½©ÅÄ¿·´´Àþ¤â°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡¡±¿Å¾ºÆ³«¸«¹þ¤ß¤Ï¸á¸å4»þ10Ê¬¤´¤í¡¡½©ÅÄ
¿Í¿È»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤ÇJR±ü±©Àþ¤ä½©ÅÄ¿·´´Àþ¤Î°ìÉôÎó¼Ö¤Ë¶è´Ö±¿µÙ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ½©ÅÄ»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8Æü¸á¸å2»þ48Ê¬¤´¤í¡¢½©ÅÄ±Ø¤«¤é»Í¥Ä¾®²°±Ø¤Î´Ö¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Îó¼Ö¤Ç¿Í¿È»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Îó¼Ö¤Ë¤Ï¾èµÒÌó50¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾èÌ³°÷¤â´Þ¤á¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢±ü±©Àþ¤Ï½©ÅÄ±Ø¤«¤éÂç¶Ê±Ø¤Î´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿Å¾ºÆ³«¤Ï¸á¸å4»þ10Ê¬¤´¤í¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¶è´Ö¤Ç¤Ï¡¢¾å²¼Àþ¤Ç°ìÉôÎó¼Ö¤¬±¿µÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄ¿·´´Àþ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄ¿·´´Àþ¤Ï½©ÅÄ±Ø¤«¤éÂç¶Ê±Ø¤Î´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¿Å¾ºÆ³«¤Ï¸á¸å4»þ10Ê¬¤´¤í¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Þ¤Á25¹æ¤È¤³¤Þ¤Á32¹æ¤Ï¡¢½©ÅÄ±Ø¤«¤éÀ¹²¬±Ø¤Î´Ö¤Ç¶è´Ö±¿µÙ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£