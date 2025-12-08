¡ÖChocolate Xmas - ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ - ¡×¤Ã¤Æ¡©¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖChocolate Xmas - ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ - ¡×¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡ªÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ËÂ³¤­¡¢2²óÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£2025Ç¯¤Ï¡¢2¼ïÎà¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥Ð¥Ë¥é¥ê¥Ü¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿·ºî¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²Ú¤ä¤«¤ÇìÔÂô¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×