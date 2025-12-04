「私自身も、もともと外国人と言われる立場だったところから日本国籍を取ったというところで、この政策の当事者として少し不安を感じる」と、木曜コメンテーターの弁護士、結城東輝さんは語り始めた。2025年12月4日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は、「高市首相肝いりの『外国人政策』」の有識者会議や自民党の会合が開かれ、本格的に議論が始まったと取り上げた。「医療費の不払い」98.5％は日本人の未収だ