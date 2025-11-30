Google傘下の無料ナビゲーションアプリ「Waze」は、ユーザー同士がリアルタイムで渋滞・事故・取締りといった最新情報を共有し、最適なルート選びに役立てられる便利なAndroidアプリです。 ↑ドライブがもっと楽しくなるかも（亜象提供／Brett Jordan／Unsplash）。 今回の最新アップデートにより、WazeはAndroid Autoに接続している際でも、スマートフォン側の画面で目的地の選択といった操作ができるようになりました。