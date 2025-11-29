映画『翔んで埼玉』やドラマ『相棒』（テレビ朝日系）のロケ地として知られる群馬県吾妻郡高山村のテーマパーク、ロックハート城。11月23日、同施設の公式Xアカウントが現在放送中のスーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系）の出演者たちのサイン色紙の展示を告知した。

というのも、同日に放送された『ゴジュウジャー』第39話のロケ地がロックハート城だったのだ。投稿では展示の様子も公開されており、そこにはメインの登場人物であるゴジュウウルフ役の冬野心央（21）、ゴジュウレオン役の鈴木秀脩（22）、ゴジュウティラノ役の神田聖司（31）、ゴジュウイーグル役の松本仁（20）、ゴジュウポーラー役の木村魁希（24）、クオン役のカルマ（29）らのサインと番組の公式ポスターが飾られていた。

その中にひときわ目立つ《チクショー！》と書かれた色紙が――。じつはこのサイン、2005年に『エンタの神様』（日本テレビ系）で大ブレイクしたピン芸人・コウメ太夫（53）のものだ。

「コウメさんは11月16日放送予定の『ゴジュウジャー』第38話にゲスト出演する予定で、予告映像にも映っていました。しかし、第37話放送前日の8日、ゴジュウユニコーンを演じていた女優の今森茉耶さん（19）が未成年でありながら飲酒をしていたことが発覚。今森さんは緊急降板となり、翌日の放送ではクレジットから名前が消え、出番は全カットになったのです。

その後放送された第38話は総集編のような構成となっており、コウメさんは最後まで登場しませんでした。今森さん演じる役がメインの回だと予告されていたので、大幅な変更が必要になったのだと思います。

そして、23日放送の第39話では、本来第38話で放送する予定だったと思われるロックハート場でのシーンが。しかしここでもコウメさんのシーンはなかったため、“お蔵入り”となってしまったのでしょう。

今回公開された出演者たちのサイン色紙には、《2025.8.5》という日付が書かれていました。3カ月以上前に撮影を済ませており、コウメさんのシーンだけを撮り直すということはスケジュール的にも難しかったのかもしれません」（テレビ局関係者）

色紙に書いた自身の持ちギャグである《チクショー！》が皮肉にも今の自身の状況とマッチしてしまったコウメ。哀愁漂う“叫び”に、ネットでは同情の声があがっている。

《これ程のチクショー案件が他に有ろうか？笑っちゃうけど気の毒過ぎる》

《これは本当に同情するわ》

《ほんとにもらい事故で残念だったと思います》

《これは不憫だ…》