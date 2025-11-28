こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測したHII（エイチツー）領域「N159」。かじき座の方向、約16万光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した大マゼラン雲のHII領域「N159」（Credit: ESA/Hubble & NASA, R. Indebetouw）】全体では幅150光年にわたる広大な領域で、ここに写っているのはその一部。明るさが異なる赤色の雲と、塵（ダスト）が豊富な暗い雲が重なり入り混じるその様子は、美しくも力強く