セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、米国発祥の大型セール「ブラックフライデー」に合わせ、全国のセブン−イレブンで、人気の揚げ物3商品の日替わり半額セールを11月27日から4日間限定で実施中です。【すごい！】「えっ…！」これがセブンイレブンが実施する「揚げ物」の日替わり“半額セール”対象商品です！同社によると、ブラックフライデーに合わせた揚げ物の日替わり半額セールを行うのは今回が初めてだ