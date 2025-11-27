人気アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目のタイトルが『名探偵プリキュア！』（2026年放送）に決定した。また、タイトルに漢字が表記されるのは、2016年放送の13作目『魔法つかいプリキュア！』以来、10年ぶりとなる。キャッチフレーズは「そのナゾ！キュアット解決！」で、キャラクターやキャスト情報、物語などの詳細は後日発表され例年、年明けの1月上旬に発表さ