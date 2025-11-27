台湾有事に関する高市早苗首相の国会答弁に対し、中国が反発し、日中関係の緊張が高まっている。そんな中、中国では、日本の地名や人名の入った飲食店や施設などが看板を変える動きが出ている。しかし、河南省の「東京大飯店」も改名したものの、中国人からツッコミが入る事態となっている。高市氏の発言が中国共産党の強い反発を招く中、ちょうどそのタイミングで、中国のＳＮＳ微博などにネットユーザーが河南省開封市にある