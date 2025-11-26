アジアチャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）１次リーグが２６日に行われ、Ｊ１神戸がアウェーの上海申花（中国）戦に臨んだ。試合では神戸の先制点を巡って?疑惑の判定?が物議を醸している。今節のＡＣＬＥでは、台湾有事に関する高市早苗首相の国会答弁に中国が猛反発し、外交問題に発展している事態を受けて、日本チームが中国で行う試合は超厳戒態勢が敷かれている。前日２５日の広島―成都戦では異様なムードの中