アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージは、２月18日に全日程が終了した。FC町田ゼルビアが１位、ヴィッセル神戸が２位、サンフレッチェ広島が３位と、日本勢がトップ３を独占した一方で、対照的だったのが中国勢だ。成都蓉城が10位、上海申花が11位、上海海港が12位とボトム３に落ち込み、３チームとも敗退が決定したのだ。とりわけ、中国スーパーリーグ王者の上海海港は４分け４敗と１勝もできず、