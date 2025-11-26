厳重な警備体制が敷かれた、サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート1次リーグで神戸と上海が対戦するスタジアム周辺＝26日、中国上海市（共同）【上海共同】中国上海市で26日、サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）1次リーグが行われ、神戸と上海申花が対戦した。高市早苗首相の台湾有事に関する国会答弁を巡り日中関係が緊張する中、スタジアム周辺には警察官や警備員が多数配置され、厳戒態勢