インターメスティックは２５日の取引終了後、２５年１２月期の通期業績予想を上方修正した。売上高を４９３億３０００万円から５０４億５０００万円（前期比１２．５％増）、営業利益を５５億１４００万円から５９億８６００万円（同１９．４％増）に引き上げた。 同社は、メガネブランド「Ｚｏｆｆ」を展開している。テレビＣＭをはじめとした各種プロモーション施策が奏功し、２５年１２月期第３四半期累計（