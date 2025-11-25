インターメスティック<262A.T>は２５日の取引終了後、２５年１２月期の通期業績予想を上方修正した。売上高を４９３億３０００万円から５０４億５０００万円（前期比１２．５％増）、営業利益を５５億１４００万円から５９億８６００万円（同１９．４％増）に引き上げた。



同社は、メガネブランド「Ｚｏｆｆ」を展開している。テレビＣＭをはじめとした各種プロモーション施策が奏功し、２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の「ＳＵＮＣＵＴＧｌａｓｓｅｓ」や「調光レンズ」など紫外線（ＵＶ）対策商品の売上高が想定を上回ったうえ、全社的なコスト最適化の取り組みにより原価が想定を下回った。同時に期末一括配当予想は１円１０銭増額の４４円（前期は４０円２０銭）に改めた。



出所：MINKABU PRESS