松屋は、2025年11月25日10時から「マッサマンカレー」を全国の店舗で販売する。【マッサマンカレー ラインアップ一覧】◆「マッサマンカレー」税込980円◆「マッサマンカレー 野菜セット」税込1,080円◆「単品 マッサマンカレー」税込860円※持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要。松屋「マッサマンカレー」ラインアップ一覧〈タイ発祥の名物料理を松屋流にアレンジ〉マッサマンカレーは、“世界でもっともおいしい料理”とも称