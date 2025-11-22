レトロな旧車デザイン×黒い巨大ウイングがカッコいい！2025年5月、トヨタのカナダ法人が特別仕様車「カローラハッチバック FXエディション」を発表しました。この特別仕様車は、北米市場で人気だった名車「カローラFX」をオマージュしたモデルです。【画像】超カッコいい！ これが旧車風の「カローラ」です！（30枚以上）一体どのような特徴があるのでしょうか。名車「カローラFX」をオマージュ！カローラハッチバック FX