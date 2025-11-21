俳優の妻夫木聡、吉岡里帆、成田凌、矢本悠馬、今田美桜が21日、東京・西銀座チャンスセンターで行われた『年末ジャンボ宝くじ』『年末ジャンボミニ』発売記念イベントに登場した。【写真】くるくる巻き髪が可愛い！今年の漢字を発表した今田美桜5人は、ジャンボ宝くじのCMキャラクターに起用。“ジャンボ兄ちゃん”こと長男・サトシ（妻夫木）、ピュアで優しい性格の長女・リホ（吉岡）、天然キャラの次男・リョウ（成田）、