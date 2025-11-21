埼玉県加須市は、コンピューターゲームで対戦する「ｅスポーツ」を高齢者の健康に生かす取り組みを行っている。ｅスポーツは認知機能の向上などに一定の効果があるといい、８日には市内の大学で高齢者チームによる大会も初めて開催された。市は楽しみながら健康づくりに活用できる方法として、普及につなげたい考えだ。（佐藤秀憲）市は、市内にある平成国際大学と、健康や福祉の増進などに関して協力する連携協定を結んでいる