タレント・実業家の紗栄子（39）が、18日深夜放送のバラエティ番組『夫が寝たあとに』（テレビ朝日系）に出演。2人の息子がイギリスへ留学した理由を明かした。「紗栄子さんは’07年にプロ野球のダルビッシュ有選手と結婚し、2人の男児をもうけるも、’12年に離婚。息子さんは2人ともイギリスに留学中ですが、同番組でその理由は“日本で自分と一緒にいるとパパラッチに狙われるため”と話していました」（スポーツ紙記者）好奇の