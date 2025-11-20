◆男子テニス▽横浜慶応チャレンジャー第４日（２０日、横浜・慶大日吉コート）元世界ランキング４位で、現１５８位の錦織圭（ユニクロ）がベスト８に進出した。２回戦で、同３７４位の韓国選手に６−４、６−１のストレートで勝ち、準々決勝では同２８８位で第５シードの内田海智（富士薬品）と対戦する。１回戦と同様に、この日の２回戦も、勝っても笑顔はなかった。「１ミリもうれしくない。内容が伴っていないし、（プレ