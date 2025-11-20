オンザスリー（株）（TDB企業コード：976005720、資本金100万円、登記面＝大阪府大阪市大正区泉尾1-36-10、代表三上直記氏）は、7月25日に大阪地裁へ自己破産を申請し、11月10日に破産手続き開始決定を受けた。破産管財人には、寺井昭仁弁護士弁護士法人御堂筋法律事務所、大阪府大阪市中央区南船場4-3-11、電話番号06-6251-7620）が選任されている。財産状況報告集会期日は2026年2月26日午後3時30分。当社は、2008年（