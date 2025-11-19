バスケットボール男子日本代表が１９日、２７年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア１次予選の初戦となる台湾戦（２８日、ジーライオンアリーナ神戸）に向けて練習を公開し、最年少１９歳の瀬川琉久（りく、千葉Ｊ）は、地元で代表デビューを誓った。兵庫県出身で京都・東山高を卒業。千葉Ｊに加入し、ポイントガードとして活躍している。これまで若手を集めたディベロップメントキャンプには参加してきたが、フル代表の招集は初めて