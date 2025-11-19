ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 台湾有事巡る高市首相の発言 中国側「撤回しなければ厳しい対抗措置… 日中関係 高市早苗 台湾 海外・国際ニュース 時事ニュース FNNプライムオンライン 台湾有事巡る高市首相の発言 中国側「撤回しなければ厳しい対抗措置」 2025年11月19日 18時19分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 中国外務省が19日の会見で、台湾有事を巡る高市首相の発言の撤回を求めた 報道官は「日本側が撤回を拒否し、更に間違いを犯せば」と言及 「中国側は厳しい断固とした対応措置をとらざるを得ない」とした 記事を読む おすすめ記事 〈肝試しで空き家に侵入、壁壊したら1億円〉盗んだ金で「ゾンビたばこ購入した」「バイクや貴金属も…」20人以上の少年が関与した“沖縄1億円事件”と背後に見えた“ドラッグ禍” 2025年11月17日 17時56分 カラスが郵便物くわえ飛び去る、配達バイクのカバー隙間から…日本郵便「差出人と受取人わからない」 2025年11月18日 18時36分 吉村洋文知事、中国政府による日本渡航自粛呼びかけに「中国人観光客だけに頼るビジネスモデル控えた方がいい」 2025年11月18日 18時6分 Perfume・あ〜ちゃんの結婚相手は吉田カバンの社長 創業者の理念「一針入魂」を受け継ぐ 2025年11月19日 3時0分 元TOKIO・山口達也 「骨が腐ってます」難病・大腿骨頭壊死を衝撃告白…「アルコール依存症」の講演で“贖罪”行脚 2025年11月18日 19時35分