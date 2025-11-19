早稲田大学在学中にセクシー男優としてデビューした篠塚康介さん（26歳、@sinosukedesu）は、引退後、精神を大きく崩し、一時は生活保護を受給するなどして食いつないだ。高校時代は東京大学を志して勉学に励んだ努力家はなぜ、性の世界の門を叩き、どのような生き方をしたのか――。◆東大を目指し、毎日15〜16時間勉強するも…いかにも人の良さそうな笑顔が印象的だ。インタビュー当日、丁寧にお辞儀をしてみせた篠塚さんは