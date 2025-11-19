ニューストップ > 国内ニュース > BTS・ジョングクの自宅侵入未遂 50代日本人女性を韓国警察が捜査 住居侵入 ソウル 韓国 海外・国際ニュース BTS（防弾少年団） FNNプライムオンライン BTS・ジョングクの自宅侵入未遂 50代日本人女性を韓国警察が捜査 2025年11月19日 13時31分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと BTS・ジョングクの自宅に、50代の日本人女性が侵入しようとしたという 警察が女性の捜査に着手したと韓国メディアが報じた 11月12日から14日の間に、玄関の施錠装置を複数回押し侵入を試みたそう 記事を読む おすすめ記事 〈肝試しで空き家に侵入、壁壊したら1億円〉盗んだ金で「ゾンビたばこ購入した」「バイクや貴金属も…」20人以上の少年が関与した“沖縄1億円事件”と背後に見えた“ドラッグ禍” 2025年11月17日 17時56分 カラスが郵便物くわえ飛び去る、配達バイクのカバー隙間から…日本郵便「差出人と受取人わからない」 2025年11月18日 18時36分 吉村洋文知事、中国政府による日本渡航自粛呼びかけに「中国人観光客だけに頼るビジネスモデル控えた方がいい」 2025年11月18日 18時6分 Perfume・あ〜ちゃんの結婚相手は吉田カバンの社長 創業者の理念「一針入魂」を受け継ぐ 2025年11月19日 3時0分 山陽新幹線の運転士、時速２２５キロで走行中に５秒間運転席を離れる…「無人」で３００ｍ進む 2025年11月18日 19時10分