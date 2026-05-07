今はやりの骨格診断やパーソナルカラー診断。“似あう”を見つけるためのもののはずが、いつの間にか本当に着たい服を遠ざける理由になっていることも…？そこで今回は、小物を上手に取り入れて「似あわない」を解消するコーデテクをご紹介します！「好き」の気持ち、あきらめないで♡“似あわない”を脱却する方法骨格＆PCでもうあきらめない！骨格診断やパーソナルカラー診断は、自分と向きあうためには最適！でも、自分が