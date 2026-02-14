立小便禁止の張り紙のデザインが秀逸すぎるとSNS上で大きな注目を集めている。【写真】背中がぞわぞわしそうな貼り紙がこちら「『立小便禁止』の張り紙でこのイラストは違反したときの報復をがっつりイメージさせててすごい」と件の張り紙を紹介したのは歌人のなべとびすこさん（@nabelab00）。「立小便」の文言とともに鋭利なハサミがプリントされたこの張り紙。男性ならなんだかゾクッとしてしまうデザインだ。なべとびすこさん