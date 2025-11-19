楽天・藤平尚真投手（２７）が結婚していたことが１８日、分かった。お相手は同い年の一般女性で今季終了後に婚姻届を提出した。生涯の伴侶を得た右腕が来年３月のＷＢＣ出場を目指す。楽天・藤平が今季終了後に最愛の伴侶を射止めていた。お相手は知人の紹介で出会った女優・長澤まさみ似の同じ２７歳。明るい性格にひかれ「自分が結果が出なくて野球を辞めようと思った時、野球を辞めても『この人となら幸せな家庭を築いてい