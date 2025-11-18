中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月18日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は18日の記者会見で、中日関係が現在のような局面に至った根本原因について、日本の高市早苗首相が台湾に関する誤った発言を公然と行い、中国の内政に乱暴に干渉して、「一つの中国」原則と中日間の四つの政治文書の精神に著しく違反し、中日関係の政治的基礎を破壊したことにあると表明した。毛氏はまた次のように述
