お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（41）が18日、火曜コメンテーターを務めるTBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・30）に出演し、高市早苗首相の台湾有事を巡る発言が日中関係にさまざまな影響を及ぼしていることに言及した。高市首相が7日の衆院予算委員会で「台湾有事は存立危機事態になり得る」と答弁したことに対し、中国の薛剣・駐大阪総領事がXに「汚い首は斬ってやる」などと投稿。その後、日中で非難の応酬とな