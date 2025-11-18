セブン-イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「中華まん」の割引セールを11月18日から4日間限定で実施しています。【画像】「すごっ……今だけ最大52円引き！」→これがセブンイレブン「中華まんセール」対象商品です！全国で実施対象商品と各セール価格は、「ふんわり×ごろっと 肉まん」が156円（税込168.48円）→120円（税込129.60円）、「もちもち×ずっしり 大入り豚まん」が232円（税込250.56円）→180円（税込194.