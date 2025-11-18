セブン-イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「中華まん」の割引セールを11月18日から4日間限定で実施しています。

【画像】「すごっ……今だけ最大52円引き！」→これがセブンイレブン「中華まんセール」対象商品です！

全国で実施

対象商品と各セール価格は、「ふんわり×ごろっと 肉まん」が156円（税込168.48円）→120円（税込129.60円）、「もちもち×ずっしり 大入り豚まん」が232円（税込250.56円）→180円（税込194.40円）、「もっちり×ジューシー 特製豚まん」が195円（税込210.60円）→150円（税込162円）です。

それぞれ、標準価格より「ふんわり×ごろっと 肉まん」は36円、「もちもち×ずっしり 大入り豚まん」は52円、「もっちり×ジューシー 特製豚まん」は45円お得になっています。

同社は「定番の肉まんから個性豊かなラインアップまで、幅広く対象となっています。寒さが増す時期だからこそ、手軽に温かいおいしさをお楽しみいただければ幸いです」とコメントしています。

11月21日まで、全国で実施中。なお、「もっちり×ジューシー 特製豚まん」は近畿エリアのみの販売となります。