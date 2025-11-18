天皇、皇后両陛下の長女・愛子さまは11月17日、ラオスに向けて民間機で羽田空港を出発された。日本とラオスの外交関係樹立70周年に当たり、ラオス政府から招待を受けてのご訪問で、愛子さまが外国を公式訪問されるのは今回が初めてとなるが、訪問前から周囲の注目度は凄まじい。ラオス側が愛子さまを「国家元首に準じる接遇を行う」と明らかにし、訪問・視察先が約20ヵ所以上に上ることはその一例だ。日本からの報道陣も宮内庁担当