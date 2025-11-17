首都圏を中心に店舗を展開するスーパーマーケット「ベルク」（本社、埼玉県鶴ヶ島市）は10月19日までに、レジ従業員が座りながら業務ができる「レジ従業員専用椅子」を全147店舗で導入しました。社内アンケートでは、レジ担当者の身体的負担が軽減していることがわかりました。【写真】「海外のスーパーみたい」「全国に広がってほしい」話題のレジ専用椅子同社はレジ業務について「長時間にわたる立ち仕事が中心であり、従業