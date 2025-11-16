『みなさんは、何貧乏ですか？』とあるママからの突然の質問。ちょっとドキッとする言葉ではありますね。なんでもかんでも価格が高騰するなか、家計が圧迫されて厳しいと考えているご家庭も多いはず。しかしみんながみんな同じ原因で苦しんでいるのかな？なんてことを投稿者さんは考えたのかもしれませんね。さて、みなさんは何貧乏ですか？欲望を抑えきれなかった貧乏、名づけるなら『私はガチャ貧乏です』トップバッターはママ