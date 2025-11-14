共産党は14日、日本維新の会の藤田文武共同代表に名刺画像をインターネット上に投稿された党機関紙「しんぶん赤旗」の記者が、交流サイト（SNS）上で脅迫行為を受けたとして、警視庁原宿署に告発状を提出し、受理されたと発表した。藤田氏の行為が脅迫につながったとも指摘した。共産によると、5日から9日ごろにかけて、X（旧ツイッター）に「記者は顔もあちこちに出ているから、刺されないよう前後左右気をつけないといけない