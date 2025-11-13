自身の秘書の会社への公金還流疑惑を『しんぶん赤旗日曜版』に報じられた日本維新の会・藤田文武共同代表が、記者の名刺をSNSに公開した問題。【写真】「悪意か無知かわかりませんが」報道に噛みついた藤田共同代表『しんぶん赤旗日曜版』は削除と謝罪を要求し、回答期限を11月10日に設定したが藤田共同代表のXには依然名刺が掲出されたままだ。「赤旗側は“削除と謝罪がない場合には、法的な検討に入ることをご了承ください”と