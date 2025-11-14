シュークリーム専門店『ビアードパパ』は、2025年11月19日から2026年1月5日までの間、「パリブレスト」(税込260円)を全国の店舗で販売する。店頭では、クリスマスをイメージした華やかなデザインのポスターを掲示し、ホリデーシーズンへの需要を喚起する。◆「パリブレスト」アーモンドプードル(アーモンドの粉末)を練りこんだリング型のシュークリーム。生地は店内のオーブンで焼き上げており、香ばしいアーモンドの香りが広がる