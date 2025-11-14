今年大晦日の第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦の出場歌手が１４日、東京・渋谷の同局で発表された。初出場はアイナ・ジ・エンド、幾田りら、ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ、ちゃんみな、ＨＡＮＡ、ハンバートハンバート、ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ、＆ＴＥＡＭ、Ｍ！ＬＫの９組。発表はネット配信され、ちゃんみなのワイルドなトップスの前を開けた衣装が話題に。ネットに「ちゃんみな、なんて言われてここ来たらその衣装になるんやｗ」