テレビアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』放送20周年を記念したプロジェクト『涼宮ハルヒの御礼』がスタートした。企画始動を記念して原作者・谷川流からのコメント、企画第1弾として、劇場版『涼宮ハルヒの消失』の2週間限定リバイバル上映が決定した。2026年2月6日より16年ぶりに全国で上映開始となり、このリバイバル上映にあわせて新規制作された予告映像も解禁となった。【動画】懐かしい！劇場版『涼宮ハルヒの消失』新規制作の予