ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 仕事で忙しい人だとアピールしたい？杉尾秀哉氏に「仕事して」など辛… 立憲民主党 時事ニュース ゴシップ 週刊女性PRIME 仕事で忙しい人だとアピールしたい？杉尾秀哉氏に「仕事して」など辛辣な声 2025年11月14日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 立憲民主党の杉尾秀哉氏のX投稿を、週刊女性PRIMEが取り上げた 杉尾氏は、書類の山に囲まれたデスクで電話をしている写真を公開 投稿には「仕事してますアピール？」「本当に仕事して」などの声が上がった ◆杉尾秀哉氏の投稿にツッコミ殺到明日から始まる参院予算委の4番目で登場します。予定ではお昼を挟みますが、片道方式（質問時間だけカウントされる）なので、答弁時間次第でタイムスケジュールが大幅に変わる可能性あり。質問要旨の通告を朝8時半に行い、関係する役所とのやり取りも先ほど済ませました。レクは全て電話で。 pic.twitter.com/9VL63eKMMN— 杉尾ひでや 参議院議員【公式】 (@hideyaemma) November 11, 2025 記事を読む おすすめ記事 漫画家の榎本由美さんが死去 60歳 代表作に「児童養護施設の子どもたち」など 2025年11月12日 19時13分 小田急ロマンスカーで寝過ごし「町田で降りるはずが…」 ドアが閉まり絶望、次の駅はまさかの……ある男性の思い出 2025年11月12日 11時40分 【速報】「Aぇ！group」草間リチャード敬太さん(29)を略式起訴 公然わいせつの罪 東京区検 2025年11月13日 16時39分 「すみませんでした」記者が思わず謝罪…小野田経済安保大臣の逆鱗に触れた“質問” 2025年11月13日 6時0分 大谷翔平が3年連続4度目のMVPに満票選出！投打二刀流復活イヤー…4度目受賞は現役最多・歴代単独2位 2025年11月14日 9時24分