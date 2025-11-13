東京・大田区の警察署でカメラが捉えたのは、ぺこりと頭を下げた男。竹原大輔容疑者（41）ら4人が監禁の疑いで逮捕されました。竹原容疑者とウズベキスタン人の男3人は、面識のない男性を車に監禁した疑いが持たれています。10月、東京・渋谷区にある駐車場で、竹原容疑者らは道に迷ったふりをして男性に声をかけました。すると、「寒いので車の中に…」と言葉巧みに男性を車の中に誘い込みます。ところが、車内では態度が一変。男