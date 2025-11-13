ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 濁りが発生していた水道水、水質検査で安全性を確認 三重・亀山市 三重県 時事ニュース 水質汚染 CBC NEWS 濁りが発生していた水道水、水質検査で安全性を確認 三重・亀山市 2025年11月13日 7時25分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 三重県亀山市で今月1日から濁りが発生していた水道水 市は水質検査の結果、安全性が確認されたと発表した 原因は断定には至っていないとし、日本水道協会などに調査を依頼している 記事を読む おすすめ記事 【全文】夫婦で「ばけばけ」出演 柄本時生＆さとうほなみが結婚「本日入籍いたしました」 2025年11月13日 10時34分 「すみませんでした」記者が思わず謝罪…小野田経済安保大臣の逆鱗に触れた“質問” 2025年11月13日 6時0分 【全文】北京五輪柔道金メダリスト・石井慧「死を覚悟した」医療トラブルで一時″寝たきり″を衝撃告白 2025年11月13日 8時0分 整理券に「ハズレ」混ぜて配布 テニプリイベントの混雑対応が物議 2025年11月12日 13時54分 3年前に行方不明に 当時中学3年生だった梶谷恭暉さん「大好物の唐揚げを作って待っていた」我が子の帰りを待ち続ける母親は【岡山】 2025年11月13日 7時54分